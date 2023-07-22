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مع تسليم 1240 أسرة وحدات إسكان تنموي

دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، منذُ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم.

آلاف الخدمات المجانية

وقالت إمارة مكة، عبر منشور على حسابها بموقع “تويتر” إن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 681.500.000 ريال، لافتة إلى وجود 108.400 خدمة شملت الدواء والوجبات والسلال الغذائية ونقل العفش وحليب الأطفال وغيرها من الخدمات.

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وبينت أنه تم تسليم 1240 أسرة وحدات إسكان تنموي، وتوظيف 277 مواطنًا ومواطنة وتسكين 24771 أسرة.

خدمات حكومية مجانية

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