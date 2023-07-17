Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يحاول العلماء تفسير سلوكهم العدواني حيال البشر

ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

شهدت بلدة ميهاما الشاطئية الصغيرة باليابان سلسلة من هجمات الدلافين في الأسابيع الأخيرة، وأظهرت لقطات مروعة لتلك الحوادث، تم تداولها على نطاق واسع بعدما التقطها أحد رواد الشواطئ، لحظة هجوم الدلافين.

لحظة هجوم الدلافين

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنها كانت لحظة صادمة لرواد الشاطئ، عندما هاجمتهم سمكة دولفين أصابات رجلًا وامرأة قبالة الشاطئ الياباني، وأُصيب رجل في الستينيات من عمره من كسور في الضلوع، بالإضافة إلى جرح في يديه، نتيجة هجوم الدولفين الغاضب.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تتفوق على الولايات المتحدة كأفضل مكان لعيش المغتربين

السعودية تتفوق على الولايات المتحدة كأفضل مكان لعيش المغتربين

هيئة التخصصات الصحية تفتح التقديم على برامج التخصصات الدقيقة

هيئة التخصصات الصحية تفتح التقديم على برامج التخصصات الدقيقة

كما تعرض رجل آخر في الأربعينيات لعضات في ذراعه في حادث منفصل على الشاطئ في نفس الصباح، بينما تم الإبلاغ عن إصابة شخصين آخرين في وقت لاحق من اليوم.

هجمات متكررة من الدلافين

ووفقًا للشرطة المحلية، فقد سجلت فوكوي حتى الآن ست هجمات من هذا النوع هذا العام، مما دفع إلى وضع علامات تحذيرية تطلب من السباحين تجنب الاقتراب أو لمس الثدييات.

تعتبر هذه الهجمات نادرة في اليابان، حيث تشكل الدلافين جزءًا من الثقافة البحرية الشعبية ويتم الترويج للسباحة معها، ولكن يجب الحرص عند التعامل مع هذه الثدييات الذكية والقوية في بيئتها الطبيعية.

تغير غريب في سلوك الدلافين

على الرغم من أن الدلافين ليست عدوانية غالبًا مع البشر، إلا أنه تم الإبلاغ عن هجمات غير مسبوقة من قِبَلها على السباحين، ويعتقد العلماء أن الدلافين تجد السباحة بجوار البشر مرهقة، مما يؤثر على سلوكها الطبيعي.

أثار الحادث نقاشًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول سبب الهجمات غير المبررة للدلافين. وذكرت الشرطة المحلية في اليابان أن ستة حوادث على الأقل وقعت قبالة سواحل فوكوي.

تفسير العلماء للحادث

وفسر بعض العلماء سبب هجوم الدلافين، حيث إنها تتعرض لضغوط شديدة أثناء السباحة جنبًا إلى جنب مع البشر. يقول آخرون: إنهم يشعرون بتغير في سلوكهم الطبيعي عندما يسبح البشر على مقربة منهم، لكن السبب وراء الهجمات الأخيرة لا يزال غامضًا.

وقامت الشرطة المحلية بدوريات على الشواطئ وتوزيع منشورات تحذر الناس من التهديد المحتمل وتطلب منهم عدم لمس أو إطعام أو التقاط صور مع الدولفين.

كما قامت بتركيب جهاز تحت الماء يصدر موجات فوق صوتية في محاولة لردع الدولفين، ولكن هذه التدابير لم تثبت فعاليتها، حيث حدث هجومان آخران بعد تركيب المعدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق