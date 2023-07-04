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داعيًا إلى الوحدة أمام أنصاره

رئيس السنغال يحسم الجدل: لن أترشح لولاية ثالثة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
رئيس السنغال يحسم الجدل: لن أترشح لولاية ثالثة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه أمس الاثنين أنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام 2024؛ منهيًا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بفترة ثالثة.

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إعلان الرئيس السنغالي

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد دعا إلى الوحدة أمام أنصاره قائلًا: إنه سيعلن الاثنين إذا كان سيُرشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة في فبراير 2024.

وبات هذا الإعلان محل ترقّب في السنغال التي يسودها مناخ من عدم الاستقرار خصوصًا في ظل غموض سال بشأن نياته فيما يتعلق بهذه الانتخابات، والحكم بالسجن عامين على عثمان سونكو، أحد خصومه الرئيسيين.

 

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