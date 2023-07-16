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أكد التزام بلاده بتعزيز الاستثمارات

رئيس وزراء اليابان: حريصون على جعل السعودية وجهتنا في قطاع التعدين

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
رئيس وزراء اليابان: حريصون على جعل السعودية وجهتنا في قطاع التعدين
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن زيارته للسعودية تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها، مؤكدًا أن الرياض تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لطوكيو.

وحسب قناة “العربية”، أضاف كيشيدا أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، مؤكدًا أنه سيتم العمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.

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السعودية وجهة للتعدين

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى تعاونه مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، مؤكدًا حرص بلاده على أن تكون السعودية وجهة لطوكيو في قطاع التعدين.

وأشار رئيس وزراء اليابان إلى أن طوكيو ستدعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة، كما ستعمل معها على تعزيز قطاع الطاقة.

وأكد التزامه بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، موضحًا أن الشركات اليابانية تعمل على توسيع مشاريعها في المملكة.

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