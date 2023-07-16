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كان في استقباله نائب أمير مكة

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية
المواطن - واس

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وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم في زيارة رسمية للسعودية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

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