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رئيس وزراء اليابان يغادر جدة بعد زيارة رسمية للسعودية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
رئيس وزراء اليابان يغادر جدة بعد زيارة رسمية للسعودية
المواطن - واس

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غادر جدة اليوم، دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وذلك عقب زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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