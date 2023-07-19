رابطة دوري المحترفين تُنظم دورة مراقبي ومنسقي المباريات

أعلنت رابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، عن إقامة دورة لمراقبي ومنسقي المباريات المستجدين، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

رابطة دوري المحترفين تكشف التفاصيل

وأشارت رابطة دوري المحترفين في بيان عبر حساب البطولة الرسمي على موقع “تويتر”، إلى الاستعداد لإقامة الدورة، موضحة أن آخر موعد للتسجيل، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو.

وأكد مدير إدارة المراقبين وتشغيل المباريات، المهندس سلمان بن محمد النمشان بأن إقامة مثل هذه الدورات يأتي من ضمن مبادرات الرابطة لدعم الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها، وتخريج جيل جديد من مراقبي ومنسقي المباريات.

الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالدورة

وحددت إدارة المراقبين وتشغيل المباريات في رابطة دوري المحترفين الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالالتحاق في الدورة، وهي؛ أن يكون عمر المتقدم من 25 إلى 45 سنة.

وأضافت: “أن يكون المتقدم جامعيًا إلى جانب الإلمام التام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وإجادة التعامل مع الكمبيوتر والبرامج ذات العلاقة. إضافة إلى الإلمام بقوانين ولوائح كرة القدم”.

كما يجب على المتقدم ألا يكون حكمًا عاملًا في لجنة الحكام ولا منتسبًا لأي نادي لاعبًا أو إداريًا أو فنيًا، وشدد على أن الانضمام للدورة غير ملزم لرابطة دوري المحترفين بتكليف مجتازي الدورة في المباريات.