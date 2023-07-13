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كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية

رحيل أشهر فلاسفة العصر ميلان كونديرا.. كائن لا تُحتمل خفّته

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
رحيل أشهر فلاسفة العصر ميلان كونديرا.. كائن لا تُحتمل خفّته
المواطن - فريق التحرير

رحل عن عالمنا، الكاتب الفرنسي التشيكي الشهير ميلان كونديرا، عن عمر ناهز 94 عاماً، وفق ما أعلنت الناطقة باسم “مكتبة ميلان كونديرا” في مدينة برنو التشيكية، حيث وُلد مؤلّف “كائن لا تُحتمل خفّته”.

وقالت آنّا مرازوفا الناطقة باسم مكتبة ميلان كونيدرا “للأسف الكاتب الكبير ميلان كونديرا توفّي بعد معاناة طويلة من المرض”.

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من هو ميلان كونديرا

يذكر أن ميلان كونديرا، هو كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية، ولد في الأول من أبريل عام 1929، لأب وأم تشيكيين. كان والده لودفيك كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو.

تعلم ميلان العزف على البيانو من والده، ولاحقاً درس علم الموسيقى والسينما والأدب، تخرج في العام 1952 وعمل أستاذاً مساعداً، ومحاضراً في كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية. نشر أثناء فترة دراسته شعرا ومقالاتٍ ومسرحيات، والتحق بقسم التحرير في عدد من المجلات الأدبية.

التحق بالحزب الشيوعي في عام 1948، وتعرض للفصل هو والكاتب جان ترافولكا عام 1950 بسبب ملاحظة ميول فردية عليهما، وعاد بعد ذلك عام 1956 لصفوف الحزب، ثم فُصل مرة أخرى عام 1970.

نشر في العام 1953 أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف كونديرا ككاتب هام إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى غراميات مضحكة.

الهجرة في حياة ميلان كونديرا

فقد كونديرا وظيفته عام 1968 بعد دخول الاتحاد السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا، بعد انخراطه فيما سُمّي ربيع براغ، اضطر للهجرة إلى فرنسا عام 1975 بعد منع كتبه من التداول لمدة خمس سنوات، وعمل أستاذاً مساعداً في جامعة رين ببريتانى (فرنسا)، حصل على الجنسية الفرنسية عام 1981 بعد تقدمه بطلب لذلك إثر إسقاط الجنسية التشيكوسلوفاكية عنه عام 1978، كنتيجة لكتابته كتاب “الضحك والنسيان”.

أشهر روايات ميلان كونديرا

تحت وطأة هذه الظروف والمستجدات في حياته، كتب كونديرا روايته الشهيرة “كائن لا تحتمل خفته”، التي جعلت منه كاتباً عالمياً معروفاً لما فيها من تأملات فلسفية، تنضوي في خانة فكرة العود الأبدي لنيتشة.

في عام 1995 قرّر كونديرا أن يجعل من الفرنسية لغة لسانه الأدبي من خلال روايته “البطء”.

 

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