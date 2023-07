رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة

وجه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد رسالة غامضة، تُظهر رغبته بالبقاء في صفوف العميد رغم اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النجم المغربي عبر حسابه في “تويتر” : ” كن صامتًا، ولا تخبرهم بأي شيء، حتى يكون العرض رائعًا ومخيفًا”.

جاءت هذه الرسالة مترجمة إلى إعلان النجم المغربي حمدالله التحدي مع ضم الفرنسي كريم بنزيما والاقتراب من ضم اللاعب صالح العمري نجم الفريق الكروي الأول بنادي أبها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن إدارة الاتحاد تتناقش حاليًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك من أجل رحيل اللاعب المغربي عن صفوف النادي بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان النجم المغربي حمدالله، فاز مع الاتحاد في موسم 2022/2023 ببطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي وذلك بعد انضمامه للعميد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من النصر كصفقة انتقال حر.

وتبدأ مباريات البطولة العربية بداية من يوم 27 يوليو المقبل بإقامة مباريات “السد القطري ضد الوداد المغربي، الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي، أهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي، الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي”.

وفي يوم 28 يوليو تُقام مباريات “شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي، النصر ضد الشباب”.

وتستأنف المباريات يوم 30 يوليو حيث يلعب “الوداد ضد أهلي طرابلس، الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، الهلال السعودي ضد السد القطري، الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي”.

وفي يوم 31 يوليو يلعب الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري، الشباب السعودي ضد الزمالك، الرجاء المغربي ضد الكويت، الاتحاد المنستيري ضد النصر.

وفي الثاني من أغسطس يلعب أهلي طرابلس ضد السد القطري، الهلال ضد الوداد، الترجي التونسي أمام الصفاقسي، الشرطة العراقي ضد الاتحاد.

وفي الثالث من أغسطس يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد النصر، الشباب ضد الاتحاد المنستيري.

جدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي للبطولة تُقام يوم 9 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية لـ كأس الملك سلمان للأندية يوم 12 أغسطس المقبل.

Be Silent And Tell Them Nothing, Until The Show Is Terrifying 💪🏻💜 pic.twitter.com/JJsYeXt3KV

— abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) July 19, 2023