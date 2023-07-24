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بعد ساعات من تغريدة إيلون ماسك

رسمياً.. تويتر يغير شعاره لـ X

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
رسمياً.. تويتر يغير شعاره لـ X
المواطن - فريق التحرير

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أطلق تطبيق توتير، اليوم الاثنين، شعار X الجديد رسمياً على موقعه، بعد ساعات من تغريدة مالك الشركة إيلون ماسك، التي أكد فيها أنه سيتم قريبا توديع العلامة التجارية لـ”تويتر”، وتدريجيا “كل الطيور”.

ميزة جديدة

وتعتزم منصة تويتر، إطلاق ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة إعلان الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.

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واتخذت المنصة عدة خطوات تشير إلى قرب إطلاق هذه الميزة، ومنها إنشاء حساب “TwitterHiring@” الخاص بالميزة المنتظرة، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل “ورك ويك Workweek” من الوصول لهذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.

ومن المتوقع أن تسمح تويتر للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.

وكان ماسك، قد أبدى سابقًا اهتمامه بإضافة مزايا متعلقة بالوظائف إلى المنصة، كما اشترت تويتر نفسها منصة التوظيف عبر الإنترنت “لاسكي Laskie”، وهي تُعد أول صفقة كبرى لتويتر تحت قيادة ماسك.

الحسابات الموثقة

يذكر أن سعر الاشتراك الشهري لحسابات المؤسسات الموثقة في تويتر يبلغ ألف دولارٍ شهريًا، إضافة إلى 50 دولارًا أخرى لكل حساب آخر تابع للشركة، وسوف تتوفر ميزة إعلان فرص العمل لتلك الحسابات بدون أي تكاليف إضافية، كما سيكون بإمكانية باقي المستخدمين رؤية الوظائف المتاحة.

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