رسمياً.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز المنافس لـ تويتر

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أطلقت شركة ميتا المالكة لمنصة “فيسبوك”، اليوم الخميس، رسمياً تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لمنصة “تويتر”، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.
ويعد تطبيق ثريدز أكبر تحدٍّ لـ”تويتر” وصاحبه “إيلون ماسك” الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.
وبات تطبيق ثريدز متوافراً حالياً في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس.
وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.