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تم ضبط المنتجات وإغلاق المستودع

رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية
المواطن - فريق التحرير

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رصدت جهات حكومية، مستودعًا مخالفًا بالخمرة في جدة، يستخدم لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية.

ووثق مقطع فيديو نشرته” العربية” رصد كميات من التبغ منتهية الصلاحية في مستودع يعمل بدون رخصة وبدون لوحات تجارية في جدة، حيث تم إغلاقه وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

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