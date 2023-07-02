جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع الهلال يطير إلى النمسا اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس
رصدت جهات حكومية، مستودعًا مخالفًا بالخمرة في جدة، يستخدم لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية.
ووثق مقطع فيديو نشرته” العربية” رصد كميات من التبغ منتهية الصلاحية في مستودع يعمل بدون رخصة وبدون لوحات تجارية في جدة، حيث تم إغلاقه وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.
جهات حكومية ترصد مستودعاً مخالفاً بـ #الخمرة في #جدة يستخدم لتخزين منتجات “تبغ” منتهية الصلاحية pic.twitter.com/ymRp8Sq7yi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 2, 2023