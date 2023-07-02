رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

رصدت جهات حكومية، مستودعًا مخالفًا بالخمرة في جدة، يستخدم لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية.

ووثق مقطع فيديو نشرته” العربية” رصد كميات من التبغ منتهية الصلاحية في مستودع يعمل بدون رخصة وبدون لوحات تجارية في جدة، حيث تم إغلاقه وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.