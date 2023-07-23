روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

نجح اللاعب البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الرابع لنادي الهلال في مباراة الكويت الكويتي الودية والمقامة حاليًّا في الرياض.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.