المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة طريقة قياس الرطوبة في الجو
نجح اللاعب البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الرابع لنادي الهلال في مباراة الكويت الكويتي الودية والمقامة حاليًّا في الرياض.
وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.
هدف هلالي رابع عن طريق روبن نيفيز 🥅
الهلال 4 × 2 الكويت الكويتي#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/hSJVFvpSML
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023