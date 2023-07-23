Icon

المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات Icon روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال Icon بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول Icon أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين Icon فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال Icon البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق Icon انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء Icon الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول Icon إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة Icon طريقة قياس الرطوبة في الجو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح اللاعب البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الرابع لنادي الهلال في مباراة الكويت الكويتي الودية والمقامة حاليًّا في الرياض.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.

قد يهمّك أيضاً
جنون الطماطم يدفع المزارعين لتحقيق ثروات مليونية

جنون الطماطم يدفع المزارعين لتحقيق ثروات مليونية

قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة

قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم