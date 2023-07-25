رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أمنية طفل ياباني وذلك قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي الودية ظهر اليوم.

وظهر النجم البرتغالي وهو يوقع على قميص الطفل الياباني، قبل بدء مباراة الفريقين والمقامة حاليًا في طوكيو.

رونالدو يقود تشكيل أصفر الرياض أساسيًا

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.

وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.