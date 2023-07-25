زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بلغت شدته 5.7 درجة هز وسط تركيا صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات .
يذكر أن عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير الماضي تجاوز 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفاً.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن تركيا تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الماضي.