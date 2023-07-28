زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

أثرت هواية ركوب الدراجات المائية “جيت سكي” تجربة السياحة البحرية لدى زوار جدة؛ لاستعراض مهاراتهم في قيادتها، والاستمتاع بأوقاتهم خاصة في موسم الإجازة المدرسية؛ من خلال تنظيم برامج متنوعة ضمن أنشطة هذا النوع من الرياضات؛ للاستمتاع بمنظر شاطئ واجهة جدة خاصة مع وقت غروب الشمس.

الدراجات المائية بكورنيش جدة

وشهدت معظم منتجعات كورنيش جدة، أعدادًا كبيرة من الأهالي والزوار لممارسة هذه الرياضة، حيث تختلف أحجام الدراجات المائية وقوة محركاتها وسرعتها، إذ تحظى الدراجات ذات الأداء القوي بإقبال كبير من الشباب، خاصة التي يتم تزويدها بنظام تحكم ذكي يسمح للمستخدمين بإمكانية القيادة بكل راحة وهدوء، فيما يكتفي آخرون بالدراجات الأصغر حجمًا خاصة المبتدئين في خوض مغامرة ركوب الدراجات المائية، وذلك لسهولة التحكم بها والسيطرة عليها وتوجيهها.

ويجري خلال ركوب الدراجات المائية تنظيم مسابقات مختلفة، يشارك فيها عدد من المحترفين والهواة من محبي ركوب ” جيت سكي ” بدءًا من مسابقة الانطلاق، ومرورًا بمسابقة استعراض التحكم في الدراجة، وختامًا بالقفز على الأمواج التي غالبًا لا يتقنها إلا المحترفون في قيادة الدراجات المائية، خاضوا خلالها تجارب وتدريبات عديدة قبل تطبيقها.