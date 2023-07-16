Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اعترضت على غلاء سعرها

زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات
المواطن - فريق التحرير

أثناء تواجد زوجة الملياردير أستريد بافيت، في المخيم الصيفي صن فالي، وهو مخيم خاص للمشاهير والأثرياء، اعترضت علي شراء فنجان قهوة بقيمة 4 دولارات.

الاعتراض على سعر القهوة

ورأت بافيت أنها يمكنها شراء رطل كامل من القهوة بنفس المبلغ، كما أبدت اعتراضها على ارتفاع السعر المبالغ فيه.

قد يهمّك أيضاً
8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر

8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر

أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16

أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16

يشار إلى أن أستريد هي زوجة الملياردير وارن بافيت، والذي تبلغ قيمة ثروته 115 ملياراً، وكانت تقضي رحلة صيفية في منتجع صن فالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم