زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

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أثناء تواجد زوجة الملياردير أستريد بافيت، في المخيم الصيفي صن فالي، وهو مخيم خاص للمشاهير والأثرياء، اعترضت علي شراء فنجان قهوة بقيمة 4 دولارات.
ورأت بافيت أنها يمكنها شراء رطل كامل من القهوة بنفس المبلغ، كما أبدت اعتراضها على ارتفاع السعر المبالغ فيه.
يشار إلى أن أستريد هي زوجة الملياردير وارن بافيت، والذي تبلغ قيمة ثروته 115 ملياراً، وكانت تقضي رحلة صيفية في منتجع صن فالي.