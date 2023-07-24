زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين

أثارت قرارات زيادة مخصصات الملك البريطاني تشارلز الثالث، غضب البريطانيين، في وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من الآثار المؤلمة لارتفاع تكاليف الغذاء والسكن وغيرها.

زيادة مخصصات تشارلز بنسبة 45%

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن زيادة مخصصات الملك: لا يوجد لها مبرر، ولا يوجد سبب لدفع المزيد من الملايين. وترى “الجارديان” أن حجم زيادة التمويل الممنوح لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، من قبل الحكومة غير مبرر.

وأضافت: “يبدو من غير المعتاد في مثل هذه الظروف، أن ترى الحكومة أنه من المناسب أن تعرض على الملك الجديد زيادة تقدر بنحو 45% من مخصصاته المالية، اعتبارًا من عام 2025”.