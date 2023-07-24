4.3 سنوات متوسط ما يقضيه الشخص في السيارة طوال حياته اعتقال بريطانية من أصول إفريقية أمام طفلها يشعل الرأي العام رد فعل منتخب مصر بعد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع روي فيتوريا استاد الشباب الجديد يزين 5 سنوات ناجحة لـ خالد البلطان مع الليث بعض التافهين يرددون خطاب الصحوة الخبيثة بغطاء الاستظراف إخماد حريق في محطة محروقات في دومة الجندل ولا إصابات زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين انهيار سقف يقتل تلميذات صينيات خلال تمرين رياضي قصة نجاح عايش السفياني في إنتاج العسل الطائفي أسعار النفط تصل لأعلى مستوى في 3 أشهر
أثارت قرارات زيادة مخصصات الملك البريطاني تشارلز الثالث، غضب البريطانيين، في وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من الآثار المؤلمة لارتفاع تكاليف الغذاء والسكن وغيرها.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن زيادة مخصصات الملك: لا يوجد لها مبرر، ولا يوجد سبب لدفع المزيد من الملايين. وترى “الجارديان” أن حجم زيادة التمويل الممنوح لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، من قبل الحكومة غير مبرر.
وأضافت: “يبدو من غير المعتاد في مثل هذه الظروف، أن ترى الحكومة أنه من المناسب أن تعرض على الملك الجديد زيادة تقدر بنحو 45% من مخصصاته المالية، اعتبارًا من عام 2025”.
واعتبرت الصحيفة أن الزيادة المتوقعة، البالغة 38.5 مليون جنيه إسترليني، تقوض التزام الملك تشارلز الذي كثيرًا ما يُستشهد به بـ”تقليص” النظام الملكي.
اتُّخذ هذا القرار من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص هم: رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية، جيرمي هانت، وحارس المحفظة الملكية السير مايكل ستيفنز.
وكتبت الصحيفة: “يجب إلغاء النظام الذي ابتكره رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قبل 12 عامًا، والذي بموجبه يتم التفاوض على حجم المنحة المخصصة للملك من قبل ثلاثة أشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء”.
واختتمت: “هذا النظام المريح ما كان يجب أن يتم ابتكاره أبدًا. في نظام ملكي دستوري مثل نظامنا، يجب أن يكون للنواب رأي في التمويل المقدم لرأس الدولة. السيد سوناك لن يعيده (الرأي) لهم. لكن على السير كير ستارمر الالتزام باستعادة السيادة البرلمانية والمساءلة التي تأتي معها”، وذلك في إشارة إلى زعيم حزب العمال الذي قد يفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا العام المقبل 2024.