سابك للمغذيات تصدر شحنة يوريا منخفضة الكربون إلى نيوزيلندا

وصلت أول شحنة عالمية تبلغ 2700 طن من اليوريا منخفضة الكربون من شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى مدينة تيمارو في نيوزيلندا.

صافي انبعاثات صفري

يأتي ذلك بهدف تعزيز ونمو جهود سابك للمغذيات الزراعية المستمرة نحو تحقيق التزام (سابك) بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

وبذلك تخطو شركة “ريفنزداون”، وهي شركة تعاونية زراعية مملوكة لمزارعي نيوزيلندا، خطوة مهمة في انتقالها إلى مستقبل منخفض الكربون.

وكانت شركة “سابك للمغذيات الزراعية” قد أنتجت هذا المنتج باستخدام الأمونيا التي لا تحتوي على انبعاثات كربونية، وحصلت منذ وقت قريب على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء من شركة “تي يو في راينلاند”،

تقنية التصنيع المبتكر

تجدر الإشارة إلى أن تقنية التصنيع المبتكر لليوريا منخفضة الكربون قد حصلت في وقت سابق على الجائزة الذهبية ضمن جوائز “إديسون” في فئة الأغذية والزراعة “حلول التربة والمحاصيل”.

هذا وتسعى السعودية إلى إقامة شراكات مع كيانات من جميع أنحاء العالم لمساعدتها على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.