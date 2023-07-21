ساديو ماني يصدم النصر ويحدد مصيره

كشفت تقارير صحفية عن صدمة وجهها اللاعب السنغالي ساديو ماني لنادي النصر، وذلك بعد الاهتمام بالتعاقد معه من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال الحساب الرسمي لـ”قنوات” الكأس القطرية عبر “تويتر”: إن ماني صاحب الـ 31 عامًا طلب نيل 50 مليون دولار أمريكي كراتب سنوي وذلك من أجل الانضمام واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف أصفر الرياض.

ساديو ماني يفاجئ بايرن ميونخ والنصر

وقالت صحيفة Bild الألمانية: إن ماني رفض الانتقال لـ النصر مفضلًا الاستمرار مع بايرن ميونخ، رغم أن إدارة البايرن لا تمانع رحيله.

وأكدت تقارير سابقة أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة لحسم صفقة ماني، حيث عرضت الإدارة عليه توقيع عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، على أن يحصل على راتب يُقدر بـ25 مليون يورو في الموسم.

وكان النادي الأهلي فكّر في التعاقد مع ماني لكن اللاعب السنغالي رفض، مما جعل الراقي يتجه للتعاقد مع الفرنسي سان ماكسيمان لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدلًا منه.

ودخل ماني في مشاجرة مع زميله الألماني ليروى ساني خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والبايرن في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مما دفع إدارة البايرن للتفكير في التخلص من ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.