ساديو ماني يوافق على الانتقال لـ النصر

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني وافق على الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال الإعلامي إبراهيم محمد العتيق: إن ماني رحب بالانتقال لـ النصر، كذلك رحب ناديه بايرن ميونخ بالرحيل لأصفر الرياض.
وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وفي السياق ذاته، أشار نيكولو شيرا، إلى أن مسؤولي نادي النصر جهزوا العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.
وتأمل الإدارة النصراوية في حسم صفقة ساديو ماني سريعًا، للالتحاق بجولة الفريق الأول لكرة القدم في اليابان، والمشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.