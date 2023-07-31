ساعات تفصل مبابي عن مكافأة الـ40 مليون يورو

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تعيش إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، ساعات حاسمة بشأن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل الضغط عليه للموافقة بالرحيل والتخلي عن مكافأة الولاء أو تجديد التعاقد.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “الساعات المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل مبابي، لأن اليوم، 31 يوليو، أحد التواريخ التي حددها باريس سان جيرمان لمناقشة وضع اللاعب الفرنسي مع الفريق”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كما أنه في الساعة 12 ليلاً ستنتهي صلاحية بند التمديد في عقد المهاجم الفرنسي مع باريس حتى 2025، كما أن اللاعب سيحصل على 40 مليون يورو من مكافأة الولاء”.
وتابعت “آس”: “رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي حاول الضغط على مبابي خلال آخر 10 أيام بقرار الاستبعاد من المعسكر، لمحاولة عدم منحه المكافأة، لكن اللاعب تجاهله وأصر على موقفه”.
وكان يرغب الخليفي أن يخطئ المهاجم الفرنسي خلال تلك الفترة ويصرح بأن نيته هي الرحيل، كي يستغل النادي هذا الأمر ويجادل بأنه لم يعد ملزمًا بدفع مكافأة الولاء، إلا أنه أكد بأنه سيُكمل الموسم الأخير من عقده.
وتُشير التقارير إلى أن ريال مدريد ينتظر أن يعلن المهاجم الفرنسي رغبته في الرحيل والانتقال إلى المرينغي، من أجل بدء المفاوضات الرسمية لضمه، ولكنه ملتزم الصمت حتى الآن.