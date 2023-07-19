ساعات حاسمة في صفقة انتقال مالكوم للهلال

تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن ضم الهلال، لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينت سان بطرسبرغ الروسي، البرازيلي مالكوم لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نادي الهلال توصل لاتفاق كامل مع مالكوم للانضمام إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن الأمر الآن متروك للأندية، حيث تلقى زينت سان بطرسبرغ الروسي عرضًا آخر، وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في الصفقة.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي الهلال قدم عرضًا استثنائيًا، من أجل شراء عقد مالكوم صاحب الـ25 عامًا، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الأسبوع الجاري، قبل توقيع العقود النهائية.

مسيرة مميزة لمالكوم

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.