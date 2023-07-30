سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال

علق المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، على فوز فريقه على نادي الهلال بنتيجة 3/ 2 مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

تعليق بغداد بونجاح

وقال بونجاح في تصريحات لـ قناة SSC: “كنا نعرف تمامًا أننا نواجه الهلال بطل آسيا وصاحب شعبية كبيرة في المملكة وآسيا”.

وأضاف اللاعب الجزائري: “نحن كنا في بداية موسم وكان من المهم الفوز على الزعيم، سجلت في وقت حساس وأعتذر لجماهير أزرق الرياض؛ وذلك بسبب حماسي عندما سجلت الهدف”.

ملخص مباراة الهلال والسد

سجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.

ونجح بعدها بونجاح، في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل طارق سلمان الهدف الثاني لـ السد، ثم تعادل سالم الدوسري لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ 93، سجل اللاعب جونزالو بلاتا الهدف الثالث لنادي السد.

وأصبح رصيد السد بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة متذيلًا المجموعة الثانية.