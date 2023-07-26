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اللاينات هي طرق تسويق وهمية

سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المختص في التسويق عبدالله الحسين، أن اللاينات هي طرق تسويق وهمية للمطاعم والمقاهي، مشيرًا إلى أن بعض التجار يدفعون للأشخاص للوقوف في الطوابير مقابل مشروب مجاني.

وجبات مجانية

وقال الحسين خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: البعض منهم سيحصل على وجبات مجانية ليس بالضرورة مقابل مالي، ويمكن الحصول على خصومات أو كود معين.

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تعارف بين الشباب

وتوقع خبير التسويق أن هذا السلوك اجتماعي أكثر من كونه مقابل الحصول على قهوة، حيث برز شباب يريدون التعارف في هذه اللاينات، وهو نوع من الأجواء غير المألوفة والبعض يحبذ هذا النوع من هذه الأجواء.

وبشأن الخسائر، لفت الحسين إلى أنه يمكن أن تسبب خسارة في حال إذا كان المنتج غير جدير بالتجربة والأسعار مبالغ فيها، لكن إذا كان المنتج فعلًا شيئًا مختلفًا عن الموجود وأسعاره منطقية، حتمًا سيكون ناجحًا وسيحصل على عملاء بشكل دائم.

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