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شقوق صغيرة على سطحها

سبب غير متوقع لانفجار غواصة تيتان

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
سبب غير متوقع لانفجار غواصة تيتان
المواطن - فريق التحرير

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قال الأستاذ المشارك في جامعة بليموث البريطانية، غاسبر غراهام: إن السبب وراء الكارثة التي حلت بغواصة “تيتان”، يعود للشقوق الصغيرة التي تكونت على سطحها.

طاقم الغواصة تيتان

الغواصة تيتان

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس، قال غراهام: إن هيكل الغواصة تيتان الذي يبلغ سمكه 12.7 سم تعرض لأحمال متكررة “ضغط الماء” خلال عشرين عملية غطس سابقة، حيث تسببت كل رحلة بظهور شقوق جديدة على الهيكل.

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وأردف غاسبر غراهام أن الشقوق “قد تكون صغيرة وغير محسوسة في البداية، لكنها تصبح خطيرة مع مرور الوقت ويجب صيانتها؛ حتى لا تتسبب بكارثة كالتي حصلت، لأنها تكبر مع كل رحلة إلى الأعماق نتيجة ضغط الماء العالي، بحيث يصعب لاحقًا التعامل معها.

غواصة تايتان
غواصة تايتان

وأشار الباحث إلى أن بنية الغواصة المصنوعة من ألياف الكربون وأغطية التيتانيوم لديها عمر محدود في حالة الحمل الزائد أو التصميم السيئ، ما يتسبب بتكثيف تركيز الجهد والضغط على الهيكل.

شركة أوشن غيت

وسبق أن روجت شركة “أوشن غيت” المشغلة للغواصة بأن بنية هيكل الغواصة “تيتان” المصنوعة من ألياف الكربون، وأغطية “سدادات” التيتانيوم، أخف وزنًا وأكثر كفاءة في الاستخدام للغوص العميق.

الغواصة المفقودة

واختفى طاقم الغواصة السياحية “تيتان” في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة “تيتانيك”، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة “أوشن غيت” المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة، فيما كانت تحمل رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود، 48 عامًا، من أصل باكستاني وابنه سليمان داود، 19 عامًا، فضلًا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، 58 عامًا المقيم في دبي والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، 77 عامًا.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تيتانيك

وكشف خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 يونيو، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة “تيتان” التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحة إلى حطام سفينة “تيتانيك”.

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