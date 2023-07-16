سدايا تتيح التسجيل في معسكر البيانات والذكاء الاصطناعي لحديثي التخرج

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل في معسكر البيانات والذكاء الاصطناعي، لطلاب وطالبات الجامعات حديثي التخرج في التخصصات التقنية، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لأكاديمية سدايا ابتداءً من المدة 16 إلى 22 يوليو الجاري.

تفاصيل البرنامج

ومن المقرر أن ينطلق برنامج المعسكر في 6 أغسطس 2023 بمدينة الرياض ويستمر 6 أسابيع بالتعاون مع أكاديمية طويق بوصفه إحدى مبادرات سدايا الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتسعى من خلاله إلى تدريب حديثي التخرج الحاصلين على شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات التقنية.

ويمكن الانضمام لمعسكر سدايا لمن لديه الإلمام بلغات البرمجة بشكل عام، ولغة بايثون بشكل خاص، والمعرفة الجيدة في التعامل مع البيانات والحسابات الرياضية، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

تدريب مكثف

وسوف يتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريبًا مكثفًا سيمكنهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعليم العميق والشبكات العصبية والخوارزميات من خلال مشاريع عملية تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف خبراء مختصين في هذا المجال.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالمعسكر إلى زيارة الرابط التالي: https://sdaiaacademy.bootcamp.sa/ .