سدايا تزود منافذ السعودية بتقنيات متقدمة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج

أكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تجهيز البُنى التقنية للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في السعودية، لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم واستقبال المعتمرين مع بدء موسم العمرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة.

تجهيز دوائر الاتصالات

وأمّنت سدايا المنافذ الموجودة في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية إلى جانب دعمها بالكفاءات الوطنية المتخصّصة في مجال الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة وتقديم الدعم التقني والفني على مدار الساعه في كامل المنافذ وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي أسهم في زيادة سرعة نقل البيانات.

كما عملت على تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة من سدايا علاوة على تجهيز حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

تحقيق التكامل مع القطاعات

وتهدف سدايا من هذه الجهود إلى تحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالحج من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد بذل أقصى ما يمكن لخدمة الحجاج في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.