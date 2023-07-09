سدايا توفر 172 وظيفة للدبلوم فأعلى للعمل بالرياض

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر أكثر من 170 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى (رجال/نساء) في عدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– مسؤول شؤون مجالس ولجان خارجية (لا يشترط خبرة).

– مسؤول شؤون مركز الحكومة (لا يشترط خبرة).

– مصور (لا يشترط خبرة).

– مدير مكتب.

– أخصائي أول رواتب.

– أخصائي استقطاب الكفاءات.

– أخصائي استقطاب الكفاءات أول.

– أخصائي عقود.

– أخصائي عقود أول.

– مستشار أعمال رئيسي.

– محلل بيانات (لا يشترط خبرة).

– أخصائي الشراكات الاستراتيجية أول.

– أخصائي المؤشرات والتنافسية أول.

– مدير إدارة المؤشرات والتنافسية.

– أخصائي علاقات عامة.

– كاتب محتوى.

– أخصائي تخطيط استراتيجي أول.

– أخصائي مؤشرات أداء أول.

– أخصائي إجراءات العمل.

– أخصائي تخطيط استراتيجي.

– أخصائي تشغيل منصة الحوسبة السحابية.

– مدير عام للتميز الحوسبي.

– مستشار تخزين الحاسبات.

– خبير أنظمة أتمتة الأنظمة المركزية.

– خبير النسخ الاحتياطي.

– أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل شبكات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.

– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.

– استشاري تخزين الحاسب المركزي.

– خبير مراقبة أداء وتقارير الأنظمة المركزية.

– مهندس أول خوادم مادية.

– مهندس أول أنظمة تشغيل لينكس.

– مهندس أنظمة أول.

– مهندس شبكات أول.

– فني شبكات (لا يشترط الخبرة).

– مستشار البيئة الافتراضية.

– خبير شبكات النظام المركزي.

– أخصائي تكامل أول.

– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.

– مدير مشروع (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.

– فني تشغيل وصيانة (لا يشترط الخبرة).

– فني مراكز بيانات (لا يشترط الخبرة).

– مهندس خوادم مادية.

– مهندس اختبار.

– مهندس تقنية مراقبة سلامة الملفات.

– مستشار حوكمة الوصول والهوية.

– أخصائي أول إدارة الحلول.

– مستشار حوكمة ومخاطر.

– مستشار حماية وخصوصية بيانات.

– مهندس تكنولوجي.

– مشغل الأنظمة المركزية.

– مهندس عمليات الشبكات والأمن.

– مهندس شبكات وامن معلومات اول.

– خبير برامج وسيطه.

– مستشار التخزين.

– أخصائي تصميم هيكلة السحابة أول.

– مهندس عمليات نظام لينوكس.

– مستشار.

– مهندس حاسب آلي (لا يشترط الخبرة).

– قائد الفريق الفني للأنظمة المركزية.

– مهندس كهرباء.

– مستشار شبكات النظام المركزي.

– مستشار قواعد بيانات.

* بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة متنوعة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة سدايا، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)