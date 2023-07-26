سر انتشار السرطانات المبكرة في البلدان ذات الدخل المرتفع وظائف شاغرة لدى طيران ناس وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر فالكاو مطلوب في دوري روشن صفقة تبادلية تُقرب حسان تمبكتي من الاتحاد جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات
بدأت السرطانات المبكرة في الانتشار، بجميع البلدان ذات الدخل المرتفع، ويرجع ذلك لاتباع نظام غذائي من الأطعمة فائقة المعالجة في بلدان مثل بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة، وأصبحت السرطانات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر شيوعًا.
وبحسب الجارديان، إن يعد نمطًا غير معتاد نظرًا لأن السرطان كان يُنظر إليه لعقود على أنه مرض الشيخوخة.
وتقول الصحيفة إن الزيادة في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب جاءت مفاجئة وصارخة، حيث تشير بيانات مجموعة العشرين للدول الصناعية إلى أنه بين عامي 1990 و2019 ، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 22٪ في الفئة العمرية 25-29. ومعدلات السرطان في الفئة العمرية التالية ، 30-34 ، هي في أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت “الجارديان” إنه لفهم سبب حدوث ذلك بالضبط، نحتاج إلى النظر تحت المظلة العريضة “للسرطان”، إلى نوع معين من السرطان وعوامل الخطر المرتبطة به. وتقول إن الزيادة في السرطانات المبكرة الظهور منذ عام 1990 تتمثل بشكل رئيسي في سرطان الثدي والقولون والمريء والكلى والكبد والبنكرياس. وهذا يعني أنه من الواضح أن هناك مجموعة محددة من الأعضاء والأنسجة التي تحدث فيها هذه السرطانات، لذلك يمكننا النظر في العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر عليهم جميعًا.
وأوضحت “الجارديان” أنه في حين أن السرطان نفسه عبارة عن مجموعة معقدة من الأمراض، فإن عوامل الخطر بشكل عام هي نفسها: التدخين، وشرب الكحول، والسمنة، وقلة النشاط البدني ، وسوء التغذية. وتقول الكاتبة إن النظام الغذائي هو عامل رئيسي في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب.