سر انتشار السرطانات المبكرة في البلدان ذات الدخل المرتفع

بدأت السرطانات المبكرة في الانتشار، بجميع البلدان ذات الدخل المرتفع، ويرجع ذلك لاتباع نظام غذائي من الأطعمة فائقة المعالجة في بلدان مثل بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة، وأصبحت السرطانات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر شيوعًا.

وبحسب الجارديان، إن يعد نمطًا غير معتاد نظرًا لأن السرطان كان يُنظر إليه لعقود على أنه مرض الشيخوخة.

وتقول الصحيفة إن الزيادة في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب جاءت مفاجئة وصارخة، حيث تشير بيانات مجموعة العشرين للدول الصناعية إلى أنه بين عامي 1990 و2019 ، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 22٪ في الفئة العمرية 25-29. ومعدلات السرطان في الفئة العمرية التالية ، 30-34 ، هي في أعلى مستوى على الإطلاق.