سفارة السعودية بالكويت تنوه بتحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية

أعلنت سفارة السعودية في الكويت، أنه ابتداء من اليوم ستعتمد الكويت تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من الدولة وبشكل فوري.

وقالت سفارة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من اليوم الخميس ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من الكويت وبشكل فوري، وعلى ذلك جرى التنويه”.

منع خروج المركبات

وكانت وزارة الداخلية في الكويت، أعلنت في وقت سابق، عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية وبشكل فوري من اليوم الخميس، حيث إنه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها، إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالكويت بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من الكويت.