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تأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
المواطن - فريق التحرير

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اطمأن سفير السعودية في التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، على صحة المواطنين السعوديين المصابين في حادث سير بمدينة برنو التشيكية.

الحصول على الرعاية

ونشرت سفارة السعودية في براغ صورة من لقاء السفير السعودي مع المواطنين المصابين قائلة إن السفير عبدالله بن متعب الرشيد اطمأن صباح اليوم، على المواطنين السعوديين الذين أصيبوا في حادث بالقرب من مدينة برنو، مع التأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، سائلًا الله أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يصلوا إلى أرض الوطن بصحة وسلامة.

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حادث تصادم حافلتين

والاثنين الماضي، باشرت سفارة السعودية في براغ، حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح، من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية.

ووقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن هناك 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وأنه جاري متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.

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