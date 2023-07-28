سقوط مغارة بإسبانيا على رأس مستكشف فرنسي

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أعلنت فرق إغاثة محلية، أن مستكشف مغارات فرنسي قتل في انهيار مغارة في كانتابريا بشمال إسبانيا.
وقالت أجهزة الإغاثة في كانتابريا على “إكس” (تويتر سابقًا): “يتحتم علينا للأسف أن نؤكد وفاة مستكشف المغارات الفرنسي الذي كان عالقًا في مغارة في سوبا”.
وأردفت أنه يتحتم الآن “انتشال الجثة، وهي عملية قد تستغرق ساعات بسبب عدم ثبات البقعة التي هو فيها”.
وكانت أجهزة الإغاثة أوردت في وقت سابق أنها باشرت عملية إنقاذ سعيًا للعثور على “عالم مغارات فرنسي كان يستكشف مغارة في سوبا مع شخصين آخرين فرنسيين أيضًا”.
والفرنسيان الآخران اللذان تمكنا من النجاة قاما بإبلاغ فرق الإغاثة بالحادث الذي نجم عن انهيار “سقف الكهف”.