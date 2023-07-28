Icon

هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية Icon نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية Icon تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول Icon الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد Icon البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن Icon قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا Icon الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية Icon صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا Icon أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي Icon أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انتشال جثته قد يستغرق ساعات

سقوط مغارة بإسبانيا على رأس مستكشف فرنسي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
سقوط مغارة بإسبانيا على رأس مستكشف فرنسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت فرق إغاثة محلية، أن مستكشف مغارات فرنسي قتل في انهيار مغارة في كانتابريا بشمال إسبانيا.

وفاة مستكشف

وقالت أجهزة الإغاثة في كانتابريا على “إكس” (تويتر سابقًا): “يتحتم علينا للأسف أن نؤكد وفاة مستكشف المغارات الفرنسي الذي كان عالقًا في مغارة في سوبا”.

قد يهمّك أيضاً
سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان

سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان

ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

وأردفت أنه يتحتم الآن “انتشال الجثة، وهي عملية قد تستغرق ساعات بسبب عدم ثبات البقعة التي هو فيها”.

وكانت أجهزة الإغاثة أوردت في وقت سابق أنها باشرت عملية إنقاذ سعيًا للعثور على “عالم مغارات فرنسي كان يستكشف مغارة في سوبا مع شخصين آخرين فرنسيين أيضًا”.

والفرنسيان الآخران اللذان تمكنا من النجاة قاما بإبلاغ فرق الإغاثة بالحادث الذي نجم عن انهيار “سقف الكهف”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم