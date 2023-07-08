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سبق له تدريب نادي الاتحاد

سلافن بيليتش يعود لـ الدوري السعودي مجددًا عبر الفتح

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
سلافن بيليتش يعود لـ الدوري السعودي مجددًا عبر الفتح
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح اليوم السبت عن تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الفتح عبر الإنترنت أن بيليتش صاحب الـ 54 عامًا سيتولى تدريب الفريق بعد 4 سنوات غاب فيها عن الدوري السعودي حيث سبق له تدريب نادي اتحاد جدة خلال الفترة من 2018 إلى 2019.

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مسيرة سلافن بيليتش

ويعتبر بيليتش من المدربين المعروفين حيث بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً من 2004حتى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول للدور ربع النهائي ليورو 2008 ، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.

سلافن بيليتش مدرب الفتح الجديد

كما يملك بيلتش مسيرة مميزة مع الأندية حيث تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي ثم انتقل بعدها لتدريب وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج لافتة في أول موسمين ( 2015-2017 ) حيث نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وبعد تجربته مع نادي الاتحاد في 2019، انتقل بعدها لتدريب وست بروميتش الإنجليزي 2019 ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021 ونادي واتفورد الإنجليزي 2022 ، قبل أن يعود للمملكة العربية السعودية مرة أخرى عبر بوابة الفتح.

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