سيارة غريبة في شوارع السعودية

وثق مقطع فيديو سيارة غريبة الشكل تتجول وتسير على أحد الطرق العامة بالسعودية.

سيارة غريبة

وقال المواطن موثق الفيديو بهاتفه المحمول، حيث تفاجأ بها تسير بجانبه على أحد الطريق بـ السعودية، تخيلوا هذه سيارة قاعدة تمشي بالشوارع واللي يسوقها شاب، الاقتصاد الاقتصاد.

ورجح مصور الفيديو أن السيارة قد تكون كهربائية.

تفاعل واسع

وأثار مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي موقع تويتر، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض؛ فمنهم من اعتبرها فكرة جيدة في الأماكن المزدحمة، ومنهم من أعرب عن قلقه بشأن نسبة الأمان بها.