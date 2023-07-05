شروط الاستفادة من الأراضي المجانية في سكني

كشف برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، شروط الاستفادة من الأراضي المجانية، موضحًا الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: الأراضي المجانية إذا حجزتها أتملكها على طول ولا في شروط إضافية؟ مثل مدة البناء وغيرها.

الشروط والالتزامات

بدوره، رد حساب برنامج سكني قائلًا: الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

مخطط عتود السكني

على صعيد آخر، أعلن برنامج “سكني” عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط، مبيّنًا أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأوضح برنامج “سكني”، أنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علمًا أن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شهر شوال من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار “سكني” إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من البرنامج تعد نموذجًا للمخططات السكنية التي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.