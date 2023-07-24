صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة

كشف صائد الأفاعي نايف المالكي عن تفاصيل صادمة حول تعرضه للدغة ثعبان في أحد الجبال، والتي أدت إلى إصابته بآثار بليغة في ذراعه اليسرى، وحولها إلى اللون الأسود.

وحسب قناة “العربية”، قال المالكي “كنت في الطائف لمدة يومين ثم صعدت نحو الجبل، ووجدت نوعًا من الأفاعي اسمه “السجادة”، وعلى الفور قمت بتصويره، وكنت أنوي الإمساك به ليراه المتابعون، وأطلعهم على مشاهدة السم أمام الكاميرا”.

سم قاتل

وأضاف “لكن لم يكن معي حامل للجوال، وغفلت للحظات عن الأفعى بسببه، لتحاول الهروب دون أن أشعر، بعدها وفي لحظات تعرضت إلى لدغة سامة”، مؤكدًا أنه شعر بدخول السم إلى جسده مما دفعه إلى التحامل على نفسه ليخرج أنياب الثعبان ويلقيه بعيدًا، ثم أسرع إلى المستشفى لتعرضه إلى سم قاتل.

وتابع: “طلبت العون من أحد الأصدقاء الذي ساعدني في الوصول للمستشفى، ولله الحمد نجوت بأعجوبة”.