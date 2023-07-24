Icon

ضبط مخالف لأمن الحدود لترويجه الإمفيتامين بالباحة Icon الجمهور ينتظر الإعلان عن صفقة ميتروفيتش Icon موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق Icon باريس يوافق على عرض الهلال لضم مبابي Icon بعض مشاهير الفلس يظنون أن استقواءهم بالخارج يمكّنهم من ابتزاز دولتهم Icon صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة Icon ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية Icon وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة Icon سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق Icon النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نجا بأعجوبة من سم قاتل

صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة
المواطن - فريق التحرير

كشف صائد الأفاعي نايف المالكي عن تفاصيل صادمة حول تعرضه للدغة ثعبان في أحد الجبال، والتي أدت إلى إصابته بآثار بليغة في ذراعه اليسرى، وحولها إلى اللون الأسود.

وحسب قناة “العربية”، قال المالكي “كنت في الطائف لمدة يومين ثم صعدت نحو الجبل، ووجدت نوعًا من الأفاعي اسمه “السجادة”، وعلى الفور قمت بتصويره، وكنت أنوي الإمساك به ليراه المتابعون، وأطلعهم على مشاهدة السم أمام الكاميرا”.

قد يهمّك أيضاً
جامعة تبوك تعلن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

جامعة تبوك تعلن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

ديوان المظالم يودع الورق اعتبارًا من اليوم

ديوان المظالم يودع الورق اعتبارًا من اليوم

سم قاتل

وأضاف “لكن لم يكن معي حامل للجوال، وغفلت للحظات عن الأفعى بسببه، لتحاول الهروب دون أن أشعر، بعدها وفي لحظات تعرضت إلى لدغة سامة”، مؤكدًا أنه شعر بدخول السم إلى جسده مما دفعه إلى التحامل على نفسه ليخرج أنياب الثعبان ويلقيه بعيدًا، ثم أسرع إلى المستشفى لتعرضه إلى سم قاتل.

وتابع: “طلبت العون من أحد الأصدقاء الذي ساعدني في الوصول للمستشفى، ولله الحمد نجوت بأعجوبة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار