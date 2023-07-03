صالات التنفيذي تخدم أكثر من 42 ألف حاج بكافة مطارات السعودية

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كشفت شركة التنفيذي أن صالات التنفيذي خدمت أكثر من 42 ألف ضيف من ضيوف الرحمن، عبر 27 صالة بكافة مطارات المملكة من فترة 1 ذو الحجة حتى 13 ذو الحجة لعام 1444هـ، بنسبة زيادة بلغت 69% عن العام الماضي.
ولفتت الشركة إلى اعتزازها بخدمة كافة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.
وبحسب ما ذكرت الشركة في تغريدة عبر موقع تويتر، فإنه تم توفير 4 مراكز عمليات وتحكم، و107 وجهات محلية دولية، وأكثر من 700 موظف، وأكثر من 100 وسيلة مواصلات.
على صعيد آخر، تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.