Icon

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين Icon ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة Icon طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا Icon الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مهلة لتطوير الأرض أو سداد الرسوم لتفادي الغرامات

صدور فوترة المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء بالأحساء وتبوك

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
صدور فوترة المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء بالأحساء وتبوك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444هـ/ 1445هـ، في كل من محافظة الأحساء ومدينة تبوك في دورتها الثانية، داعيًا ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

مهلة رسوم الأراضي البيضاء

وأوضح البرنامج، أنّ مهلة السداد سنة كاملة من التاريخ المحدد للفوترة، كما يُمكن إعفاء المكلّف من الرسوم في حال إنجاز تطوير الأرض خلال سنة الفاتورة، وذلك سعيًا من البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، من خلال تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وشدّد على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبًا لما قد يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أنه يمكن لملاك الأراضي الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم، والمبادرة بالسداد خلال سنة من التاريخ المحدد للفوترة في 29 / 12 / 1444هـ عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء .

قد يهمّك أيضاً
إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال

إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال

مواطن في نجران يروي تجربته في استزراع الأسماك: أنتج 40 طنًّا في السنة

مواطن في نجران يروي تجربته في استزراع الأسماك: أنتج 40 طنًّا في...

مراحل تطبيق الرسوم

وأشار البرنامج إلى أنّ اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة؛ مؤكدًا على أنّ المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقًا لما قررته المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

يُذكر أنّ برنامج الأراضي البيضاء أصدر خلال الأشهر الماضية فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة، والدورة الأولى في منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة)، ومدينة حائل، مبينًا أنّ الأرض التي يملكها أكثر من مالك تكون خاضعةً لتطبيق الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لمقدار حصته في صك ملكية الأرض – محل الرسم -.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق