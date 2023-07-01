Icon

اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة Icon بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن Icon صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس Icon فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات Icon صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي Icon صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا Icon إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم Icon رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين Icon سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد Icon الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن صفوف فريق اليوفي

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح نادي النصر مهتمًا بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي سابقًا وذلك بعد رحيله عن صفوف اليوفي أمس بعد 6 مواسم مع الفريق الإيطالي.

النصر قد يُلبي طلب رونالدو

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق له وأن طالب إدارة أصفر الرياض بالتحرك والتعاقد مع كوادرادو صاحب الـ35 عامًا، حيث قد يُلبي النادي طلب رونالدو ويضم النجم الكولومبي الذي أصبح قريبًا من الانتقال لدوري روشن.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة توعية الحج

وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة توعية الحج

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

خوان كوادرادو ورونالدو
كوادرادو والنجم البرتغالي

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن كوادرادو قد ينضم لنادي الأخدود في الفترة المقبلة.

يذكر أن كوادرادو انضم لفريق يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي وفاز بـ 11 بطولة مع اليوفي وهم 5 ألقاب في الدوري الإيطالي و 4 ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين في السوبر الإيطالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم