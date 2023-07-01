صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

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أصبح نادي النصر مهتمًا بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي سابقًا وذلك بعد رحيله عن صفوف اليوفي أمس بعد 6 مواسم مع الفريق الإيطالي.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق له وأن طالب إدارة أصفر الرياض بالتحرك والتعاقد مع كوادرادو صاحب الـ35 عامًا، حيث قد يُلبي النادي طلب رونالدو ويضم النجم الكولومبي الذي أصبح قريبًا من الانتقال لدوري روشن.
وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن كوادرادو قد ينضم لنادي الأخدود في الفترة المقبلة.
يذكر أن كوادرادو انضم لفريق يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي وفاز بـ 11 بطولة مع اليوفي وهم 5 ألقاب في الدوري الإيطالي و 4 ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين في السوبر الإيطالي.