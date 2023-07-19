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ثمن دعم دول آسيا الوسطى استضافة السعودية إكسبو 2030

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
المواطن - فريق التحرير

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جمعت صورة تذكارية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى قبل بدء القمة التي انتهت قبل قليل.

كلمة ولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تأتي تجسيدًا للروابط العريقة مع هذه الدول، مضيفًا أنها تأتي أيضًا لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

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وأشار ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فتح آفاق جديدة

وبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، كما ثمن إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو 2030 الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا وتطلعنا لمستقبل أفضل لمنطقتنا.

ولفت ولي العهد إلى أن الناتج المحلي لدولنا يبلغ 2.3 تريليون دولار ونتطلع للعمل معًا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة.

 

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