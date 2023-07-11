ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة

أعلنت وزارة التجارة، ضبط عدد من الأشخاص استأجروا فيلا سكنية لممارستهم الغش وخلط مكونات التبغ في جدة.

220 كيلو تبغ

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك جاء بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمحافظة جدة، حيث ضبطت الفرق الرقابية بحوزة هؤلاء المخالفين 220 كيلو تبغ خام ومعسل معد للبيع.

منكهات مجهولة المصدر

كما أشارت إلى أنه تم ضبط 250 لتر جلسرين منكهات ومعسل مجهول المصدر وملصقات مضللة، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.