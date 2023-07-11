انتشال جثة طفل من بئر بعمق 35 مترًا بالعراق ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة بيان الناتو الختامي: روسيا أكبر تهديد مباشر للحلف لحظة انفجار بركان أيسلندا وتصاعد الحمم فلكية جدة تتابع نشاط البقع الشمسية في المجال المغناطيسي المنتخب السعودي إلى نهائي دورة الألعاب العربية خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر أبشر رئيس وزراء تايلاند يعتزل الحياة السياسية المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال صورة جديدة لإيمان البحر درويش تسبب صدمة للمصريين
أعلنت وزارة التجارة، ضبط عدد من الأشخاص استأجروا فيلا سكنية لممارستهم الغش وخلط مكونات التبغ في جدة.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك جاء بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمحافظة جدة، حيث ضبطت الفرق الرقابية بحوزة هؤلاء المخالفين 220 كيلو تبغ خام ومعسل معد للبيع.
كما أشارت إلى أنه تم ضبط 250 لتر جلسرين منكهات ومعسل مجهول المصدر وملصقات مضللة، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
🎥 | استأجروا فيلا سكنية لممارسة الغش وخلط التبغ..
🔍 كنا لهم بالمرصاد..
⛔️ ضبطناهم.. صادرنا المنتجات المخالفة
⚖️ وأحلناهم للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/i3OtkYknOl
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 11, 2023