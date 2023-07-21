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يبلغ وزنها أكثر من 3ر5 أطنان

ضبط أكبر شحنة كوكايين في إيطاليا بـ 946 مليون دولار

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
ضبط أكبر شحنة كوكايين في إيطاليا بـ 946 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الشرطة الإيطالية أكثر من 3ر5 أطنان من مخدر الكوكايين خلال عملية في البحر المتوسط.

أكبر شحنة كوكايين

وبحسب وسائل الإعلام في إيطاليا، تقدر القيمة السوقية للشحنة بالكامل بحوالي 850 مليون يورو (946 مليون دولار)، وورد أنها أكبر شحنة كوكايين يجري مصادرتها على الإطلاق في الأراضي الإيطالية.

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وكشفت الشرطة المالية الإيطالية، أمس الخميس، أنه تم اعتقال خمسة أشخاص خلال عملية واسعة النطاق قبالة الساحل الجنوبي الغربي لصقلية. يشار إلى أن الشرطة المالية الإيطالية هي فرع من الشرطة يحقق في الجرائم المالية والتهريب.

وأفاد المحققون بأنهم وجهوا بهذه العملية صفعة ضد تهريب المخدرات الدولية.

كوكايين
كوكايين

تفاصيل العملية

ورصدت الطلعات الجوية الاستطلاعية لقوة المهام أن قارب صيد يقترب من سفينة تجارية كانت بالفعل تحت المراقبة لعدة أيام. وقال بيان للشرطة إن قارب الصيد أبحر من ساحل كالابريا.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، رصد المحققون العديد من الطرود يجري نقلها إلى سطح السفينة التجارية وإلقاؤها في الماء مع اقتراب قارب الصيد. ثم قام طاقم القارب الأصغر بانتشال تلك الطرود من المياه.

ويجري اكتشاف محاولات تهريب المخدرات بانتظام في البحر المتوسط. وخلال الأشهر الأخيرة، ضبطت الشرطة المالية الإيطالية عدة عمليات تهريب لأطنان من المخدرات.

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