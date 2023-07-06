إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة عرض سعودي أمام باولو ديبالا ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية قرار عراقي بشأن حارق المصحف الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مرور منطقة حائل ضبط شخصًا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.