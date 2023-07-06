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ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.

ضبط شخص

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مرور منطقة حائل ضبط شخصًا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.

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وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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