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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط شخص لترويجه 15.8 كجم حشيش مخدر بجدة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
ضبط شخص لترويجه 15.8 كجم حشيش مخدر بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (15.8) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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