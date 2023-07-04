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جرى الإحالة إلى النيابة العامة

ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات

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كما قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج (4.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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