ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا 11 مدينة عربية تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم 3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا بطولة وحيدة لـ ستيفن جيرارد كمدرب قبل تدريبه لـ الاتفاق
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج (4.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.