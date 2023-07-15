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بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما الكوكايين والشبو والحشيش بالرياض

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
ضبط مواطن ومقيم لترويجهما الكوكايين والشبو والحشيش بالرياض
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأردنية مواطن؛ لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدِّر،ومادة الحشيش المخدِّر، ومادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو)، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية؛ وذلك استمرارًا لجهود رجال الأمن في الحملة الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات،حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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