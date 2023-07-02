ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 45 مخالفًا لنظم البيئة لرعيهم 994 متنًا من الإبل و100 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم إلقاء القبض على مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي.

استغلال الرواسب

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 6 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.