جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع الهلال يطير إلى النمسا اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 45 مخالفًا لنظم البيئة لرعيهم 994 متنًا من الإبل و100 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 6 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (53) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/ckoE3wQohL
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 2, 2023