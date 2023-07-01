ضربة جديدة لـ بايدن بعد قرار المحكمة العليا

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أبطلت المحكمة العليا الأمريكية اقتراح الرئيس جو بايدن إلغاء المليارات من ديون الطلاب، ويلغي الحكم الخطة فعليًا، والتي كانت ستسقط حوالي 10 آلاف دولار عن كل مقترض، وما يصل إلى 20 ألف دولار في بعض الحالات.
وأوضحت “بي بي سي” في تقريرها، أن القرار يؤثر على قروض أكثر من 40 مليون أمريكي. وقال بايدن إن الأمر أثار غضب الرأي العام الأمريكي. وتعهّد بوضع إجراءات جديدة لتخفيض ديون طلاب الجامعات باستخدام قوانين أخرى قائمة.
كانت خطة الإعفاء من القرض في طي النسيان منذ أن رفعت بعض الولايات المحافظة دعاوى قضائية، بحجة أن الرئيس تجاوز سلطته. وأكدت المحكمة ذلك في قرارها.
وفي أعقاب القرار، تحدّث بايدن من البيت الأبيض قائلًا: “أعرف أن هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة الأمل والإحباط أو حتى القليل من الغضب. يجب أن أعترف أنني أفعل ذلك أيضًا”.
وقال: “قرار اليوم أغلق مسارًا واحدًا. والآن سنبدأ مسارًا آخر”.
وتضاعف إجمالي ديون الطلاب لأكثر من ثلاثة أضعاف على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، إذ ارتفع من حوالي 500 مليار دولار في عام 2007 إلى 1.6 تريليون دولار اليوم.
وتظهر بيانات استطلاعات الرأي أن دعم اقتراح الإعفاء من قرض الطالب تراجع إلى حد كبير على أسس سياسية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة “ماركيت يونيفرسيتي لو سكول” في مايو أن 31 في المئة من الجمهوريين يفضلون الاقتراح، مقارنة بـ 69 في المئة من المستقلين و87 في المئة من الديمقراطيين.
وسرعان ما أشاد كبار المشرعين الجمهوريين بحكم المحكمة العليا، أمس الجمعة، وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي إن مبادرة القرض “غير قانونية”، وستعني أن الأمريكيين الذين ليس لديهم قروض طلابية “لم يعودوا مجبرين” على الدفع لمن يفعلون ذلك.
وهناك ما يقرب من 43 مليون شخص في الولايات المتحدة مدينون بأموال لقروض الطلاب، أو حوالي واحد من كل ستة بالغين أمريكيين حاصلين على بعض التعليم ما بعد الثانوي على الأقل.