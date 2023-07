طائرات ناسا الجديدة ستغير مفهوم السفر جوًّا

كُشف عن ملامح جديدة أنيقة لهيكل اثنين من أهم مشروعات الطائرات التابعة لوكالة “ناسا“، والتي تستهدف أن يكون الجيل القادم من الطيران مميزًا ومستدامًا، ويمكن أن يصبح في الخدمة بحلول عام 2030.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تقريرًا مصورًا عن الطائرة الأولى وهي من طراز “إكس-66 إيه” التي صنعتها ناسا مع شركة “بوينغ” كجزء من مشروعها المستدام للطيران.

تريد شركات الفضاء الأمريكية العملاقة بناء واختبار وتحليق طائرة ذات ممر واحد للحد من الانبعاثات قبل نهاية العقد، وتعد “إكس-66 إيه” النموذج الذي سيفعلون كل ذلك من خلاله.

وقال مدير وكالة “ناسا” بيل نيلسون، في بيان، في يناير كانون الثاني: “ستساعد شراكتنا مع بوينغ على الوصول إلى طائرات تجارية مستقبلية تكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مع فوائد للبيئة وصناعة الطيران التجاري والركاب في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “إذا نجحنا، فقد نرى هذه التقنيات في الطائرات المحلقة في السماء في ثلاثينيات القرن الحالي”.

